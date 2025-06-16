Дайте поручение — сделаем

Президент России 16 июня провел рабочую встречу с губернатором города Севастополя М.Развожаевым. Тот доложил об итогах развития города за первый квартал 2025 года и реализации важных городских проектов.

В.Путин на встрече признался, что заранее посмотрел данные по Севастополю и они солидные и по росту промышленного производства, и по стройкам: «По стране в целом у нас четыре с лишним процента, у вас — больше 18 процентов». В ответ М.Развожаев сослался на «эффект низкой базы», но признал, что «динамика действительно за последние годы хорошая».

Далее губернатор отметил, что в начале года докладывал об итогах своей работы за пять лет и развитии Севастополя. Сегодня же он сделает несколько конкретных акцентов.

Доходы растут

По данным М.Развожаева, несмотря на все экономические ограничения, город уже за первый квартал 2025 года получили собственных доходов 8,6 миллиарда рублей. Это на 136% больше, чем на аналогичную дату в 2024 году. Как пояснил губернатор, рост связан с наведением порядка в налоговых сборах и с имуществом.

И по поставленной президентом задаче по привлечению 200 миллиардов частных инвестиций на 2022-2025 годы план перевыполнен. «Мы еще в прошлом году с ней справились. В этом году планируем еще 55 миллиардов объявленных внебюджетных инвестиций», — доложил губернатор.

Продолжается реализация объектов госпрограммы. «В этом году у нас запланировано 23 мероприятия. Рисков не видим, всё выполним», — пообещал М.Развожаев.

Виноделие развивается

Далее губернатор перешел к виноделию: «Наверное, это сегодня самый главный вклад — именно в рост доходов компаний. Благодаря постоянной поддержке федерального центра в этом году 738 миллионов запланировано на закладку виноградников по линии Минсельхоза. У нас уже 43 участника «Терруара» — это наш проект, который объединяет всех виноделов. И реализуется три крупнейших проекта. Старейший Инкерманский завод — вы там были, где старейшие штольни, около Инкерманского монастыря».

Президент подтвердил, что был: «Там старинный монастырь. В скалах».

«Старинный монастырь, а рядом старинный винодельческий завод. Да, прямо в скалах. И в этих штольнях также было винное хозяйство. Сейчас там идет масштабная модернизация, будет целый центр винного туризма — 4,2 миллиарда инвестиций. Кроме того, «Золотая балка» активно развивается: почти четыре миллиарда вложений, новый завод построили. И еще появился частный инвестор, который тоже построил новый винодельческий завод, заложил виноградники — тоже 4,5 миллиарда инвестиций. То есть очень серьезные деньги вкладываются в это направление», — продолжил отчет М.Развожаев.

Он напомнил В.Путину, что на приеме иностранных делегаций 9 мая в Кремле подавали вино, выращенное в Севастополе: «Для нас это особая гордость».

Нужно 1,8 млрд на Исторический бульвар

В заключение губернатор коснулся и проблемных тем. Главная из них — Исторический бульвар.

«Это знаковое место, целый комплекс памятников Крымской войны 1854-1855 года. Вы давали поручение в свое время. Началась реставрация. Потом я докладывал, что она закончилась не очень хорошо. Потом я вам снова доложил — и работа возобновилась. Министерство культуры уже практически все памятники там отреставрировало, ОКНы [объекты культурного наследия]. Отреставрировали панораму, заканчивают приводить в порядок картину Франца Рубо. Но остается необходимым сделать благоустройство», — объяснил ситуацию М.Развожаев.

Чтобы всё привести в порядок нужно дополнительно 1,8 миллиарда рублей, назвал сумму губернатор. Объект федеральный, вопрос уже проработан с вице-премьером Маратом Хуснуллиным и с Министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иреком Файзуллиным. Деньги в лимитах госпрограммы есть, нужно лишь поручение президента, чтобы их перераспределить.

В.Путин на перераспределение согласие дал.

А чтобы работы начать уже в этом году, М.Развожаев попросил 300 миллионов: «Потому что проект есть, поручить это городу — мы сделаем. Для людей это очень знаковое место, самый центр города, а там уже много лет стоит руинированный парк. А памятники сделаны, и это, конечно, очень знаково будет для севастопольцев».

Далее В.ПУтин поинтересовался, как двигается строительство культурного кластера. В ответ услышал, что музей уже должны сдать к осени этого года. Театр — следующий год.

«Там тоже долго мы разбирались с земельными, финансовыми вопросами, но сейчас уже подошли к тому, чтобы начать благоустройство, чтобы синхронизировать к моменту сдачи всех объектов, которые строятся, чтобы первая очередь благоустройства была закончена», — пообещал М.Развожаев.