Стрелял по автомобилям соседей
В Севастополе задержали местного жителя, устроившего стрельбу по припаркованным во дворе многоэтажного дома автомобилям.
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, днём 15 июня в дежурную часть отдела полиции обратились четверо жителей Гагаринского района с сообщением, что неизвестный повредил их автомобили.
Полицейские установили, что 44-летний житель многоквартирного дома с балкона и из окна квартиры произвёл несколько выстрелов в сторону припаркованных во дворе машин, а затем забаррикадировался в своём жилище. На его задержание прибыли сотрудники УУР УМВД России по Севастополю, ОМВД России по Гагаринскому району и спецназ Росгвардии.
Задержанный мужчина пояснил, что открыл стрельбу из пневматического оружия в знак протеста против блокировки банком его депозитных счетов. У него изъяли пистолет и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
На месте инцидента работает следственно-оперативная группа.