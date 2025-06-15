Стрелял по автомобилям соседей

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, днём 15 июня в дежурную часть отдела полиции обратились четверо жителей Гагаринского района с сообщением, что неизвестный повредил их автомобили.

Полицейские установили, что 44-летний житель многоквартирного дома с балкона и из окна квартиры произвёл несколько выстрелов в сторону припаркованных во дворе машин, а затем забаррикадировался в своём жилище. На его задержание прибыли сотрудники УУР УМВД России по Севастополю, ОМВД России по Гагаринскому району и спецназ Росгвардии.

Задержанный мужчина пояснил, что открыл стрельбу из пневматического оружия в знак протеста против блокировки банком его депозитных счетов. У него изъяли пистолет и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

На месте инцидента работает следственно-оперативная группа.