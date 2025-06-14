Путина указали на доске Почетных граждан Севастополя

Почетное звание город присвоил Президенту России еще в 2016 году. А Соответствующая запись появилась на мемориальном комплексе пл.Нахимова только в 2025-м.

14 июня Севастополь отмечает 242-ю годовщину основания города. В этот день традиционно раздают награды, премии и присуждают почетные звания. У

Утром к торжествам уже всё и все были готовы: оркестр, герои торжества, чиновники в костюмах, полиция на страже порядка. За ночь на граните доски Почетных граждан города появилась новая строчка: «Путин Владимир Владимирович».

Само звание было присвоено Президенту России городом в мае 2016 года. Но сама доска оставалась без изменений с 2012 года. К прошлогоднему Дню города с нее стерли Леонида Кучму. Его строчку занял Игорь Касатонов, а последнюю — Александр Витко. Оба адмирала удостоены звания в 2024 году. Теперь фамилия В.Путина выбита на самой верхней строке новой колонки.

Рано утром к доске Почетных граждан на торжественное мероприятие пришли губернатор Михаил Развожаев, председатель заксобрания Владимир Немцев, члены Совета Федерации от Севастополя и депутаты Государственной Думы, члены горолского правительства, депутаты, руководители федеральных и силовых структур.

«Это историческое событие, это знак нашего глубочайшего уважения Владимиру Владимировичу. Звание Почётного гражданина города Севастополя было присвоено ему решением Законодательного собрания в 2016 году — «за большой личный вклад в установление городу-герою Севастополю статуса города федерального значения при его вхождении в состав Российской Федерации». На одной из недавних встреч я передал Владимиру Владимировичу знак Почётного гражданина города Севастополя. Таким образом, процесс присвоения звания был полностью завершен, и сегодня, в День города, имя Президента было нанесено на мемориальную стену с именами Почётных граждан. Уверен, каждый севастополец будет этим гордиться», — объяснил обновление доски М.Развожаев.

А вот пловец-паралимпиец Андрей Граничка, которому звание присвоили в 2023 году, на доску так и не занесен.