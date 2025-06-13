Строитель упал с высоты восьмого этажа

Выясняются обстоятельства гибели рабочего на строительной площадке в Севастополе.

По предварительной информации, трагедия произошла утром 12 июня. На стройке жилого дома ЖК «Доброгород» на ул.Токарева 49-летний уроженец Севастополя упал в шахту лифта с высоты 8-го этажа и погиб.

Следственные органы устанавливают причины и обстоятельства происшествия. Будет дана оценка исполнению требований законодательства в части обеспечения безопасности при ведении строительных и иных работ. Ход проверки и принятие процессуального решения контролирует прокуратура Ленинского района Севастополя.