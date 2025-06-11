Вопрос с охотой не урегулирован

В Госдуму внесен проект федерального закона, который должен урегулировать вопросы охоты в Севастополе. Городские власти законопроект не только не поддержали, а дали на него негативное заключение.

Правительство Севастополя и Законодательное собрание направили в Государственную Думу РФ отрицательные отзывы на проект федерального закона №870182-8 «Об особенностях правового регулирования отношений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории Республики Крым» (в части регулирования правоотношений в области сохранения охотничьих ресурсов на территории города федерального значения Севастополя». Как сообщила пресс-служба правительства города, инициатива авторов законопроекта «возродить украинские охотхозяйственные соглашения не поддержана».

Далее названы причины негативного отзыва.

Суды выиграны

По поручению губернатора Михаила Развожаева правительство Севастополя вело длительную работу по возвращению охотничьих угодий в собственность города. Законность охотхозяйственных соглашений, доставшихся городу «в наследство» от украинского периода, изучена судами вплоть до Верховного суда Российской Федерации. По искам Генеральной прокуратуры, прокуратуры Севастополя, поддержанным правительством города, частные охотхозяйственные соглашения и договоры аренды лесных участков (охотничьих угодий) признаны недействительными.

Кабальные соглашения

Обращено внимание на экономическую составляющую расторгнутых соглашений: «размер платы по прежним соглашениям составлял менее 10 тысяч рублей за 10 лет за более чем 31 тысяч га, что противоречит интересам города и не отражает реальную ценность используемых природных ресурсов города».

Генпланом не предусмотрено

Предложенный законопроект противоречит генеральному плану города, принятому 18 февраля 2025 года. Также переходный период по интеграции Севастополя в российское правовое поле завершен, поэтому правовые отношения в области охоты должны уже основываться на федеральном законодательстве, а не на положениях переходного ФЗ №6. Так объяснил коллегам подготовленный отрицательный отзыв депутат заксобрания Константин Пирогов. Те единогласно его поддержали.

«Данный законопроект поступил в правительство Севастополя. Отзыв — отрицательный. Губернатор города Севастополя не поддерживает данную инициативу. По его поручению мы будем работать совместно с нашими депутатами Государственной Думы и сенаторами РФ, чтобы данный законопроект не был принят», — добавила заместитель губернатора Севастополя Светлана Пирогова.

Рассмотрят в июле

До 11 июня нужно было представить в комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды отзывы, предложения и замечания по законопроекту. Заксобрание и правительство Севастополя успели уложиться в этот срок, хотя на отзыв им документ не поступал.

Сам же законопроект №870182-8 Дума, вероятно, будет рассматривать в июле.

Что хотят урегулировать

В пояснительной записке к документу говорится, что на территории Республики Крым правовые отношения в области охоты были урегулированы в 2016 году Федеральным законом №309. В Севастополе этого сделано не было из-за «объективных особенностей правового статуса города федерального значения».

Но 2 марта 2025 года начал действовать новый генеральный план, которым определены границы населенных пунктов на территории города федерального значения Севастополь. Следовательно — отделены территории, в пределах которых осуществление деятельности в сфере охотничьего хозяйства не запрещено. И это порядка 27 тысяч гектаров — 30% от общей территории субъекта Российской Федерации.

Законопроектом устанавливается механизм трансформации правоотношений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, возникших до принятия Севастополя в состав России, по аналогии с решением этого вопроса в Республике Крым. В частности, имевшим украинские разрешения на долгосрочное пользование охотничьими угодьями организациям должно быть предоставлено право заключить без проведения аукционов охотхозяйственные соглашения на срок до окончания действия украинских документов, в отношении соответствующих охотничьих угодий.

А губернатор города в соответствии с федеральным законом «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов» до 1 октября 2025 года должен утвердить схему охотничьих угодий на территории Севастополя, на которой будут указаны границы и площадь охотничьих угодий, предоставленных по еще украинским документам.

Почему охоту нужно разрешить

Охота в Севастополе полностью запрещена с 2021 года.

В пояснительной записке к законопроекту особо подчеркнуто, что территории вне границ населенных пунктов — среда обитания диких животных, которые являются собственностью государства. Невозможность проведения комплексных мероприятий в сфере охотничьего хозяйства (контролируемое и законное изъятие особей (охота), пользовательский учет, биотехнические мероприятия, регулирование численности и т.д.) будет неминуемо вести к распространению заболеваний животных, нарушению баланса популяций, снижению биоразнообразия и к росту браконьерства.