Просят отремонтировать городские таксофоны

Севастопольцы провели аудит телефонных будок в центре города. Результат неутешительный: ни один телефонный автомат, установленный в период реконструкции на Большой Морской, не работает.

Через соцсети Юлия Крайнова попросила губернатора Севастополя Михаила Развожаева обратить внимание на неработающие таксофоны.

«Уважаемый Михаил Владимирович, мы с сыном «провели аудит» телефонных будок по центральному городскому кольцу. Результаты нас разочаровали: ни один телефонный автомат, который был установлен во время реконструкции улицы Большая Морская не работает. На площади Ушакова несколько телефонных будок, но они мертвы», — написала женщина.

По ее словам, она отдает себе отчет, что городской телефон — это вчерашний день, но тем не менее, ее семья, как и семьи других севастопольцев, пользуются городским телефоном. Тем более телефон — стратегическое средство связи. Нередко связаться по стационарному телефону просто необходимо.

«У нас пожилые соседи, родственники, мы контролируем их при помощи звонков на городской телефон. Присутствие дома подростка можно проконтролировать только по городскому телефону. Этот вид связи нельзя исключать», — считает Ю.Крайнова и просит решить вопрос конструктивно: аппараты починить, а не ликвидировать неработающее оборудование вместе с будками.

Капремонт ул.Большая Морская, а также площадей Лазарева и Ушакова завершился весной 2020 года. Тогда на центральной городской улице заменили дорожное покрытие, очистили и отреставрировали арки, фигурные заборы и малые архитектурные формы, заменили инженерные коммуникации, установили 14 телефонных будок, 12 из них спаренные.

«Севастопольская газета» тоже провела инспекцию таксофонов. Увы, они не работают!