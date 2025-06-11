Огурцы, страусы и пекинская капуста

В департаменте сельского хозяйства Севастополя рассказали, кому дают субсидии и на что их тратят.

Компенсируют затраты на энергоресурсы

Три миллиона рублей грантовой поддержки по программе предоставления субсидий на возмещение части затрат на модернизацию, реконструкцию и строительство теплиц получит ООО «Севагросоюз». Деньги пойдут на оплату потребленных тепло- и электроэнергии и газа при выращивании тепличных овощей.

С января по апрель этого года предприятие собрало более 200 тонн овощной продукции. В планах до конца года получить еще 615 тонн овощей закрытого грунта. В основном это огурцы.

«Правительство Севастополя поддерживает предприятие с 2020 года. Общий объем субсидий составляет около 24 млн рублей. Продукция этого тепличного комплекса реализовывается в торговых сетях нашего города и в целом в Крыму», — отметила пресс-служба департамента.

50 яиц, но больших

В 2021 году один из грантов программы «Агростартап» в 1,5 млн рублей пошел на создание в Орлином страусиной фермы.

Елена Фонтана жила в Швейцарии. Муж-программист мечтал завести ферму. Воплотить мечту семья решила в Севастополе, куда они много лет приезжали заниматься дайвингом. Поэтому ферму назвали «Швейцарский двор».

«Наш проект понравился и получил хороший старт для дальнейшего развития хозяйства. «Агростартап» направили на закупку маточного поголовья страуса, специальные инкубаторы, навесное оборудование для трактора для обеспечения себя кормовой базой», — рассказала руководитель эко-фермы «Швейцарский двор» Е.Фонтана.

По словам фермерши, страусы хорошо переносят температуры от -20 до +50 градусов, поэтому в Севастополе идеальные условия для их разведения.

Благодаря гранту они построили ангар и открытый загон для выпаса и отдельный ангар для птенцов. Сейчас на ферме выводят птенцов для собственных нужд и для продажи другим фермам, реализуют мясо, яйцо, жир и кожу страуса. К 2026 году запланировано производство более 50 инкубационных яиц в год.

В прошлом году эко-ферма «Швейцарский двор» решила развивать сельский туризм. На это Е.Фонтана получила грант «Агротуризм». На три миллиона рублей она обустроит подъезд к ферме, пешеходные дорожки, построит фудкорт и мангальную зону для гастрономических экскурсий, благоустроит территорию при помощи скамеек, качелей и гамаков.

От пекинской капусты — к арбузам

За 2024 год крестьянско-фермерским хозяйством Никиты Забияки, получившим финансирование в 3,5 млн рублей по программе «Агростартап», собрано 240 тонн пекинской капусты.

«Мы производим пекинскую капусту сортов Натсуки и Табалуга. Благодаря программе «Агростартап» для развития хозяйства приобретена механическая сеялка, комбайн для уборки всех зеленых листовых овощей. Это шпинат, рукола, мангольд, салат айсберг. В этом году занялись выращиванием томатов и арбузов», — рассказал фермер-грантополучатель.

Его продукция поставляется на рынки и ярмарки Севастополя, в торговые сети Москвы. Н.Забияка собирается участвовать в конкурсе на субсидирование и на следующий год.

Гранты по программе «Агростартап» можно потратить на приобретение земельного участка сельхозназначения, посадочного материала, сельскохозяйственных животных и птицы, оборудования, строительство и реконструкцию зданий.

С 2019 по 2024 год департамент выдан 15 грантов «Агростартап» для создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства. Общий объем государственной поддержки составил почти 40 млн млн рублей.

В этом году грантовый конкурс для желающих начать свой бизнес в сельском хозяйстве продлится до 24 июня. Максимальный размер безвозмездной поддержки на одного участника — 3,2 млн рублей. Вся конкурсная информация размещена на сайте департамента сельского хозяйства и потребительского рынка.