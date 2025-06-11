Очередная энотуристка зарезала сожителя

Оперативники задержали 33-летнюю женщину, подозреваемую в причинении тяжкого вреда здоровью 37-летнего избранника. За неделю это уже вторая нетрезвая москвичка, напавшая с ножом на своего сожителя в Севастополе.

События развивались по одному сценарию. Пара переехала в Севастополь из Москвы и скрашивала провинциальное житье распитием алкогольных напитков. Теперь это называется энотуризмом. В один из вечеров дегустация переросла в конфликт. Не справившись с эмоциями, женщина нанесла мужчине удар в область груди кухонным ножом.

Пострадавший самостоятельно вызвал скорую медицинскую помощь, а прибывшие на место медики, сообщили в полицию.

Балаклавские оперативники задержали подозреваемую и завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Женщине грозит до 10 лет лишения свободы, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.

Предыдущую нетрезвую москвичку с ножом задерживали в Инкермане.