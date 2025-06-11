Общественники поругались из-за Черной речки

Рок-фестиваль Black river при поддержке Севприроднадзора и администрации Балаклавского муниципального округа проходит в Севастополе не первый год. Цель фестиваля, как заявляют организаторы, «приучение молодежи к экологической культуре». В этом году экологи и музыканты собрались на фестиваль в районе села Хмельницкое 6-7 июня. Помимо рок-концерта был запланирован субботник, лекция о пользе раздельного сбора отходов и профилактические беседы с гостями леса. Возможно, так никто бы и не узнал, сколько мешков мусора рок-н-ролльные активисты насобирали на фестивале, но другая общественная организация EcoPride, которая в рамках проекта «Речной дозор» регулярно занимается уборкой на берегах реки, рассказала об этом в социальных сетях.

«Расскажу про речных алкашей. В эту субботу на реке Черная у них был слет. Костры и кострищи жгли как не в себя. Как не в себя употребляли горячительные напитки...Человек десять шатались в исключительном опьянении, а еще.. с влажными неразлагаемыми салфетками справляли нужду в кустах», — возмутились экопрайдовцы в лице главной общественной «Севастопольской мамы» Елены Прокиной.

Кроме этого они обратили внимание, что в водоохранной зоне фестивальщики устроили стоянку для десятков машин и установили палатки. Подобное отношение к природе вызвало у «экологов в дозоре» негативную реакцию. Они решили подготовить официальное обращение к губернатору и потребовать ввести в цивилизованное русло туристический отдых у Черной речки под Хмельницким.

Пост в социальных сетях нашел отклик и заработал много лайков и комментариев. Но больше всего их оставляли организаторы и участники рок-фестиваля. Они посчитали себя оскорбленными и невинно оболганными. В ответ размещали фотографии проведенных, правда в разные годы, субботников и пригрозили за клевету обратиться в прокуратуру.

Ни представители Севприроднадзора, ни Балаклавского МО, санкционировавшие массовое мероприятие на природе, и в чью ответственность входит чистота водоохранных зон, на экологический скандал пока не отреагировали.