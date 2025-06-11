Обещан качественный скачок в землеустройстве

В 2027 году Севастополь полностью интегрируется в Национальную систему пространственных данных (НСПД). Произойдет не просто техническое обновление, а качественный скачок в предоставлении государственных услуг в сфере землеустройства и недвижимости, существенное упрощение процедур как для граждан, так и для бизнеса, обещают в региональном управлении Росреестра.

Разрозненность информационных систем на федеральном и региональном уровнях, необходимость обращения в различные инстанции создают гражданам дополнительные препятствия. НСПД призвана решить эту проблему, объединив все необходимые данные на единой цифровой платформе. Интеграция Севастополя в НСПД предполагает объединение данных из кадастровых карт, реестров прав на недвижимость, данных о градостроительстве и землепользовании.

«Цифровая платформа будет содержать юридически значимые сведения о правах на собственность, кадастровой оценке, характеристиках объектов недвижимости и пространственных данных, доступных в режиме онлайн», — рассказала начальник отдела геодезии и картографии управления Росреестра по Республике Крым и Севастополю Юлия Изосимина.

В Севастополе и Крыму уже введена в эксплуатацию Подсистема рынка недвижимости. Она предназначена для мониторинга кадастровой оценки; ведения фонда данных государственной кадастровой оценки, что обеспечивает пользователям доступ к актуальными данным о кадастровой стоимости объектов, историческим данным для анализа динамики изменений стоимости, а также позволяет выгружать отчеты для использования в судебных и административных процессах; позволяет гражданам и организациям оставлять обращения по вопросам кадастровой стоимости, получать уведомления о ходе рассмотрения обращений в личном кабинете.