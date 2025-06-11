Двести рекламных конструкций приказано с улиц убрать

Департамент архитектуры Севастополя аннулировал разрешения на установку рекламных конструкций, выданных в период с 2019 по 2022 год предприятию «Городские инновации» и предпринимателю Мандрицкому.

У «Инноваций» — 26 разрешений, а у Максима Мандрицкого — 178.

Как указано в распоряжении, разрешения аннулированы на основании решения Арбитражного суда города Севастополя.

ООО «Городские инновации» и ИП М.Мандрицкий участвовали в аукционе на право размещения рекламных конструкций осенью 2024 года, но проиграли.