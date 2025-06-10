Врачей будут награждать за подвижничество

«За подвижничество в медицине» будут отмечать врачей или коллективы врачей, проявивших личное мужество при спасении пациентов, тех, которые смогли спасти пациентов в экстремальных ситуациях или найти решение в сложной профессиональной ситуации. Лауреатам будет выплачиваться единовременное денежное поощрение.

Всероссийский конкурс врачей проводится ежегодно и является важным инструментом системы здравоохранения для повышения профессионализма медицинских работников. Ряд номинаций конкурса выделен в отдельный проект «Призвание» с призовым фондом. Торжественная церемония награждения победителей проходит накануне Дня медицинского работника, который отмечается в третье воскресенье июня.

Победителям Конкурса врачей выплачивается 500 тысяч рублей за первое место, 300 тысяч — за второе и 200 тысяч — за третье.