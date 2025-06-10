В Севастополе 16 июня будет выходным

Так как День основания города, отмечаемый 14 июня, в этом году приходится на субботу, то выходной переносится на понедельник, 16 июня.

За трехдневной рабочей неделей идут пять выходных:

— 12 июня, четверг — День России;

— 13 июня, пятница — выходной (перенос с 8 марта, в 2025 году это была суббота);

— 14 июня, суббота — День основания Севастополя (выходной по закону №122-ЗС «О праздниках, памятных датах и иных праздничных днях города Севастополя»);

— 15 июня, воскресенье — выходной;

— 16 июня, понедельник — выходной (согласно местному закону, если нерабочий праздничный день совпадает с выходным, то выходной переносится на ближайший рабочий день. День города выпал на субботу, поэтому понедельник тоже будет выходным).