Приглашают на «Улицу Художников»

В выставочном зале Союза художников накануне Дня города открылась выставка «Улица Художников», посвященная севастопольским домам, дворам и переулкам.

В небольшом пространстве выставочного зала 30 художников представили более 40 картин. Среди авторов, рисующих южный город, Алексей Кислов, Владимир Новиков, Сергей Суксин, Нана Деменкова, Сергей Грищенко, Виктор Попович, Эдуард Кулиш, Анатолий Дымант, Елена Мелькова, Дарья Самошина, Полина Жукова, Сергей Меркулов и другие севастопольские и симферопольские художники.

Экспозиция объединяет разные по формату, жанру, технике и композиции работы. Организаторам выставки удалось подобрать картины таким образом, чтобы они не просто соседствовали, а раскрывали друг друга и образовывали гармоничное цельное полотно.

— Основная идея выставки была в том, чтобы найти общую линию, своеобразную нить, которая объединила бы работы разных авторов. И техническое требование к картинам было именно таким: найти в своей работе такую линию, которая могла бы продолжаться в соседних картинах. Чтобы такая стыковка произошла, мы сделали плотную развеску, соединив картины друг с другом вплотную, — рассказал автор идеи и куратор выставки, художник Владимир Новиков.

Идея поистине смелая: разделить экспозиционное пространство по горизонтали, так сказать, по экватору и нанизать на него художественные произведения, как бусины в ожерелье. Картины реально соприкасаются друг с другом: заборы на одних полотнах плавно перетекают в карнизы на других, крыши зданий трансформируются в пейзаж, и всё пространство зала — в единую бесконечную улицу.

По словам В.Новикова, результат превзошел все ожидания. Он оказался неожиданным и более живым и органичным.

«Из-за такого негуманного, на первый взгляд, столкновения разных стилей родился новый смысл, который можно уловить не в каждой отдельной картине, но именно в области их притяжения», — уверен художник.

В выставочном зале создано полное ощущение прогулки по улице, радость от встречи с знакомыми переулками и желание заглядывать в окна и лица прохожих.

— Мне очень понравились работы! Люблю сказочный, живой город — с трубами, кошками, окошками! Когда каждый заборчик мил, каждая лесенка знакома, когда дышишь ими родными. Эта тема мне очень близка. Наверное, я буду писать наш город, когда стану художником! — так восторженно и эмоционально описала свои впечатления от выставки местная жительница Мария Кот.

Выставка работает до 25 июня по адресу: ул.Репина, 21.