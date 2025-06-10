При опасности с моря будет звучать специальный сигнал тревоги

На заседании оперативного штаба принято решение, что в Севастополе будет еще два дополнительных сигнала оповещения: «Морская опасность!» и «Воздушная тревога и морская опасность!»

Их включат, когда враг начнет атаковать надводными безэкипажными катерами (БЭК) или проводить комбинированные атаки с применением ракет, БПЛА и морских БЭКов.

Необходимость новых сигналов объяснил губернатор Михаил Развожаев: «Мы разработали новое видео- и звуковое оповещение. При поступлении информации от военных оно будет транслироваться по всем каналам связи».

В зависимости от угрозы военные теперь будут объявлять: воздушную тревогу, баллистику, морскую опасность, воздушную тревогу и морскую опасность.

Если сигнал «Морская опасность» застал вас на катере или пароме, дождитесь, пока судно причалит к берегу, сойдите и проследуйте в ближайшее укрытие или в капитальное здание поблизости. Если тревогу вы услышите на пляже, отойдите от воды минимум на 100 метров и найдите укрытие. Подойдет и естественный рельеф местности.