Подпорные стены на ул.Адмирала Октябрьского облицуют гранитом

Выбраны два вида благородного камня: из Мансуровского и Южно-Султаевского месторождений. Чтобы не ошибиться, выбор сделают не в кабинетах, а на месте. Для этого подрядчик облицует кусок стенки для сравнения двух вариантов.

Проект облицовки фасадов подпорных стен был представлен на архитектурно-художественном совете главным инженером проекта компании «ВАД» Денисом Бусыгиным.

— Все видимые фасады подпорных стен, которые отделяют проезжую часть ул.Адмирала Октябрьского от пешеходных зон по обеим сторонам и окружающей застройки, будут облицованы. Предлагаются четыре варианта, — начал презентацию Д.Бусыгин.

Он уточнил, что на спуске планируется установка вентилируемого фасада, а выбранный материал — гранит — антивандальный и устойчив к погодным катаклизмам.

Одним членам совета понравился Мансуровский гранит. Они посчитали его соответствующим архитектурному облику Севастополя — камень светлый с минимумом вкраплений. Другие отдали предпочтение граниту из Южно-Султаевского месторождения. На него обратил внимание председатель архитектурно-художественного совета Максим Жукалов. И главный инженер склоняется к южно-султаевскому граниту. Он считает, что мансуровский сделает объект невыразительным, он сольется с серым асфальтом, в то время, как для фактурности необходимо добавить не яркого, но другого мягкого оттенка. Также однотонная глянцевая облицовка небезопасна для водителей, поскольку может бликовать на солнце.

Отметим, что Уральская горнодобывающая компания описывает цвет своего южно-султаевского гранита, как насыщенный с четкими кирпично-красными мазками.

Поступило предложение, предусмотреть на фасаде ниши для размещения в них мозаичных панно с севастопольскими мотивами по эскизам учащихся художественной школы или школы искусств. Вентилируемые фасады такую возможность оставляют.

Предложенный ранее вариант с организацией над подпорными стенами надземного пешеходного перехода, фактически был отвергнут. Во-первых, подпорные стены являются объектами культурного наследия и изменять их внешний вид нельзя. Во-вторых, надземный переход должен быть расположен достаточно высоко, поскольку по дороге проходит контактная троллейбусная линия, соответственно проложить непосредственно с одной стороны на другую переход не получится, его надо поднимать на 1,5-2 метра.

В результате, было принято решение, проект согласовать, утвердив два цветовых решения облицовки. Определяться окончательно членам архитектурно-художественного совета придется на местности. Подрядчик сделает выкладку плитки из обоих видов гранита на стендах, чтобы помочь им сделать правильный выбор.

Напомним, что до начала 80-х годов 20 века подпорные стены на ул.Адмирала Октябрьского были облицованы традиционным для Севастополя известняком. Потом их замуровали в мозаику из черного, красного и серого гранита. Есть мнение, что это и стало причиной их разрушения, так как при облицовке был поврежден дренаж.