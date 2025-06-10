Пенсионерку ограбили на улице

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю, задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, в том числе за грабеж.

Предварительно установлено, что днем 32-летний местный житель заметил на улице на прохожей золотую цепь с иконкой. Убедившись, что поблизости нет посторонних, он подбежал к жертве, сорвал с шеи цепочку и скрылся. Потерпевшая сообщила о происшествии в полицию. Причиненный материальный ущерб составил почти 167 тысяч рублей.

Грабитель сбыл похищенное с помощью знакомой в комиссионный магазин, вырученные 116 тысяч рублей потратил на покупки и развлечения.

Подозреваемого задержали оперативники Гагаринского района. Похищенная цепь изъята, устанавливается местонахождение пропавшей подвески.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж», ему грозит до четырех лет лишения свободы. Решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности сбытчицы похищенного украшения.