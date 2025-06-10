Обещала за деньги помочь получить права

В дежурную часть ОМВД России по Симферопольскому району поступили заявления от двух пострадавших от мошеннических действий. Парень и девушка, 20 и 23-х лет, передали деньги знакомой, которая обещала помочь в выдаче водительских удостоверений. Молодой человек перевел деньги с помощью интернет-банка, а девушка отдала наличные.

Как выяснилось, 19-летняя местная жительница выдавала себя за сотрудницу правоохранительных органов и уверяла, что может за вознаграждение оказать услугу в получении документов. Она обговорила все условия с парнем, списавшись в социальных сетях. Решение вопроса «посредница» оценила в 65 тысяч рублей.

Второй жертвой стала знакомая, которая окончила автошколу, но не смогла сдать экзамен по вождению. Подруга пообещала ей помочь через своих «коллег» получить права, но уже за 75 тысяч рублей. Но ни парень, ни девушка водительских удостоверений так и не дождались.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Симферопольскому району по подозрению в совершении мошеннических действий задержана 19-летняя крымчанка. Полученные 140 тысяч рублей она успела потратить.

Максимальное наказание, которое грозит «посреднице» — лишение свободы на срок до пяти лет. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.