Назначена дата выборов губернатора Севастополя

Главу города будут выбирать 14 сентября, в единый день голосования.

На заседании Законодательного собрания Севастополя 10 июня депутаты единогласно проголосовали за назначение даты выборов губернатора города. Они состоятся 14 сентября 2025 года. Постановление уже направлено в горизбирком.

По закону заксобрание должно назначить дату проведения выборов губернатора не ранее, чем за 100 и не позднее чем 90 дней до начала выборов. Датой определяется второе воскресенье сентября года, в котором заканчивается действующая каденция губернатора.

В Севастополе в этом году, как и на выборах в 2019 году, сенсаций не ожидается. После соблюдения необходимых формальностей кандидатом на пост губернатора «Единая Россия» выдвинула нынешнего губернатора Михаила Развожаева. Конкуренцию ему составят технические кандидаты.

Также в единый день голосования в 2025 году будут избраны новые составы Гагаринского и Ленинского муниципальных советов.