На ликвидацию последствий ЧП в Керченском проливе добавили денег

Правительство РФ дополнительно выделило более 1,4 млрд рублей на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Об этом подписано соответствующее распоряжение.

«Из резервного фонда правительства выделено более 1,4 млрд рублей на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года», — цитирует пресс-службу кабмина ТАСС.

В пресс-службе отметили, что выделенные средства будут направлены Росморречфлоту на мониторинг загрязнения водной среды нефтепродуктами, локализацию и ликвидацию такого загрязнения. Также за счет федерального финансирования будет проведено обследование затонувших фрагментов судов с целью определения мест возможных выходов оставшихся там нефтепродуктов. Такие места будут герметизироваться.

В кабмине напомнили, что ранее на ликвидацию разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года из резервного фонда было выделено более 8,5 млрд рублей.

В правительстве также добавили, что координацию работ по ликвидации последствий декабрьской аварии осуществляет специальная правительственная комиссия под руководством вице-премьера Виталия Савельева. Комиссия проводит заседания еженедельно.

Последствия ЧП

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря. В результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов, ведется ликвидация последствий ЧП, создана правительственная комиссия для координации работ. По данным Минтранса РФ, в Черное море попало около 2,4 тысяч тонн нефтепродуктов.