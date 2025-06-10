Как была создана и возрождена Панорама

Подвиг защитников Севастополя, в течение 349 дней его первой обороны 1854-1855 годов героически отстаивавших город, на протяжении многих десятилетий вызывал творческий подъем у художников, писателей и поэтов. Но самое известное произведение создал выдающийся мастер батальной живописи Франц Рубо.

Он родился в год окончания Крымской войны, 15 июня 1856 года, в Одессе. В семье французских эмигрантов. Первоначальное образование Ф.Рубо получил в «Одесской школе живописи». Затем в 1878-1883 годах проходил обучение в Баварской художественной академии в Мюнхене.

Француз по национальности, не имевший российского подданства и проживший половину жизни в Германии, Ф.Рубо большую часть своего творческого наследия посвятил военной истории России (более 200 картин на эту тему), став родоначальником русской батальной живописи. Сам художник писал об этом так: «Хотя я и не русскоподданный, но я родился и жил более 22 лет в России, где получил свое образование. Я пишу исключительно картины из русского быта, из русской боевой жизни. По этим причинам меня следует считать русским художником».

При жизни Ф.Рубо был награжден русскими орденами Святого Владимира 4-й степени, Святого Станислава 2-й степени, Святой Анны 2-й и 3-й степени. Он дважды избирался профессором Петербургской академии художеств и вел в ней класс батальной живописи. Ф.Рубо был автором первой российской живописи панорамы «Штурм аула Ахульго», и это предопределило получение им государственного заказа на создание живописного полотна панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 годов».

Подготовка к юбилею

Сама идея создания Севастопольской панорамы возникла при подготовке празднования 50-летия Первой обороны Севастополя. Непосредственная подготовка началась в 1898 году созданием специального комитета под руководством великого князя Александра Михайловича. По разработанной этим спецкомитетом программе с 1900-го по 1905 год в Севастополе было построено свыше шести сотен памятников, памятных знаков и различных мемориальных обозначений на весьма значительную по тем временам сумму — 550 тысяч рублей. Завершением монументального мемориального процесса стало написание живописного полотна панорамы и сооружение здания для его размещения.

Строительство здания велось по проекту архитектора В.А.Фельдмана и под руководством военного инженера полковника О.И.Энберга с весны 1902 года и завершилось к началу 1904-го.

Создание живописного полотна началось несколько раньше. Получив от российских властей заказ, Ф.Рубо в октябре 1901 года прибыл в Севастополь знакомиться с местностью, встречаться с участниками боев, делать зарисовки. Вернувшись в Мюнхен, художник приступил к работе в специальном павильоне, построенном на территории Баварской академии художеств. Рубо помогали три профессора Баварской академии художеств: Шенхен, Мерте и Фрош, а также 20 студентов. К лету 1902 года полотно было закончено и доставлено в Севастополь. А14 мая (27 мая по новому стилю) 1905 года панораму торжественно открыли.

Спасение полотна

В своем первоначальном виде Панорама просуществовала до 25 июня 1942 года. В ходе третьего штурма Севастополя немецкими войсками в стены здания попало несколько крупнокалиберных снарядов, в результате чего была разрушена часть стены и вспыхнул пожар.

Получив оповещение о возгорании Панорамы, через несколько минут к ней из пожарной части №1 тогдашнего Центрального района Севастополя прибыл пожарный расчет под командованием младшего лейтенанта Василия Резниченко. Не имея возможности справиться с огнем (водопровод был разрушен), с помощью пожарных лестниц бойцы поднимались наверх и резали полотно на части, спасая его от огня. Всего было спасено две трети от первоначальной площади полотна — 83 фрагмента, но и они были сильно повреждены.

Полотно на миноносце «Ташкент» — последнем крупном корабле, прибывшем в Севастополь, вывезли в Новороссийск, а потом за два месяца довезли до Новосибирска и поместили в фонды эвакуированной Третьяковской галереи. Опытные художники-реставраторы провели их обследование и консервацию.

Новое на основе старого

В 1945 году вместе с фондами Третьяковской галереи фрагменты живописного полотна доставили в Загорск (ныне Сергиев-Посад) Московской области. Из-за тяжелых повреждений красочного слоя сохранившихся частей было принято решение написать для восстанавливаемой Панорамы новое живописное полотно, с максимальным сохранением творческого стиля и сюжетной композиции Рубо.

Одновременно в Севастополе шла подготовка к восстановлению здания Панорамы. К концу января 1949 года было определено точное состояние ее руин. Согласно составленным актам, степень разрушения стен на различных участках колебалась от 30 до 50%. 23 февраля 1949 года Комитет культурно-просветительских учреждений при Совете Министров РСФСР утвердил технический проект восстановления здания. Общая стоимость была определена в 3,5 миллиона рублей (350 тысяч долларов). Деньги выделялись из бюджета Министерства культуры РСФСР.

Восстанавливал здание Панорамы трест «Севгорстрой». Архитектурный надзор вел уже известный молодой севастопольский архитектор Виктор Петропавловский. 24 октября 1950 года Совет Министров СССР принял окончательное решение о восстановлении живописного полотна панорамы и поручил работу Центральной художественной мастерской в Москве.

В январе 1951-го Комитет по делам искусств при Совете Министров СССР предложил народному художнику СССР Василию Яковлеву подготовить план и смету восстановительных работ. А спустя полтора года — 20 июня 1952 года — «Дирекция художественных выставок и панорам» предложила ему возглавить творческий коллектив для написания нового полотна. И работа наконец началась.

Борьба за Панораму

С октября 1952-го по апрель 1953 года художники создали так называемый «рисунок-картон» — эскиз будущего полотна. Но положение творческого коллектива внезапно и серьезно осложнила смерть Иосифа Сталина в начале марта 1953 года. Она вызвала оживление разного рода антипатриотических элементов в тогдашнем партийном руководстве и в кругах, руководивших тогдашней советской культурой. Уже 21 марта 1953 года «Дирекция художественных выставок и панорам» уведомила В.Яковлева о прекращении всех работ из-за отсутствия финансирования. Договор с творческим коллективом был расторгнут. Но художники продолжили работу по своему плану и к 1 апреля завершили эскиз.

На помощь творческому коллективу пришел начальник Главного морского штаба Министерства Военно-Морского Флота СССР адмирал Иван Исаков. Благодаря его вмешательству 18 апреля специальная комиссия Академии художеств приняла эскиз. Но на следующий день «Дирекция художественных выставок и панорам» объявила: дальнейшие работы над полотном панорамы должны быть прекращены.

С помощью адмирала И.Исакова, ставшего к этому времени главным консультантом по исторической и военно-морской части возрождаемой панорамы, и этот наскок был отбит. Но устроенная нервотрепка стоила жизни руководителю коллектива художников В.Яковлеву. Он скончался 29 июня 1953 года. А 2 июля Совет Министров СССР принял специальное решение о завершении работ по написанию нового полотна для Севастопольской панорамы.

В конце августа новым руководителем творческого коллектива был назначен академик живописи Павел Соколов-Скаля. В конце сентября 1954 года государственная комиссия приняла новое живописное полотно с оценкой «отлично». А 16 октября 1954 года в ходе празднования 100-летия начала Первой героической обороны Севастополя по новому стилю Панорама вновь была открыта для посетителей.