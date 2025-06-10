Грузовикам разрешат спуск по Президентской дороге

Принято решение временно снять запрет на спуск большегрузов по трассе «Таврида» в районе ул.Чернореченской, пока ремонтируют мост в Инкермане.

С 16 июня на мосту через реку Черная в Инкермане будет организовано реверсивное движение транспорта. Это поможет вести ремонт без полного перекрытия проезда. Подрядчик уже устанавливает соответствующие дорожные знаки и светофор реверсивного регулирования. Планируется, что частичные ограничения движения будут действовать до сентября, сообщили в департаменте транспорта.

Для обеспечения безопасности с 16 июня вводится ограничение движения по мосту большегрузов массой в 20 тонн и более.

Чтобы избежать пробок на время действия реверсивного движения на мосту в Инкермане, на трассе «Таврида» в районе спуска по Президентской дороге снимут ограничения для движения грузового транспорта. При этом, там продолжит действовать знак максимально разрешенной скорости до 60 км/ч.

Запрет проезда грузовиков по спуску на восьмом участке трассы «Таврида» был введен в августе 2024 года. До этого там случилось несколько крупных аварий с зерновозами, у которых отказывали тормоза.