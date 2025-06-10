Годовалая девочка выпала из окна

В детскую больницу Севастополя поступила девочка в возрасте 1 год и 10 месяцев с травмами: перелом верхней стенки орбиты, ушиб века и окологлазничной области правого глаза.

Предварительно установлено, что 9 июня ребенок находился вместе с матерью в квартире на первом этаже многоэтажного дома. Женщина на минуту вышла в соседнюю комнату, а оставленная без присмотра малышка забралась на диван у окна, залезла на подоконник и оперлась на москитную сетку и выпала на улицу. По счастливой случайности ребенок остался жив, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю. Госпитализации не потребовалось, лечить девочку будут амбулаторно.

Полиция в очередной раз напоминает родителям, что открытое окно может таить смертельную опасность для любопытных детей, а москитная сетка создает ложное чувство безопасности.

Не ставьте мебель рядом с окном, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник. Установите на оконные рамы специальные замки или ограничители.

Несоблюдение этих мер безопасности может привести к трагическим последствиям!