День города проведите на Малаховом кургане
Музей обороны Севастополя подготовил на 14 июня праздничные мероприятия.
14 июня на территории Мемориального комплекса «Малахов курган» вас ждут интерактивные площадки, экскурсии, мастер-классы, квест, спектакль, концертная программа и многое другое.
11.00 – 20.30 — работа квартала ремесленников.
16.00 – 20.30 – экскурсии «История одного экспоната» (бесплатные сеансы в Оборонительной башне Корниловского бастиона).
16.00 – 20.30 — работа интерактивных площадок и мастер-классов, концертная программа, выставки Ассоциации национально-культурных обществ города Севастополя, дефиле ходулистов из театра «Русская душа» и завораживающее шоу мыльных пузырей.
17.35 – 18.00 – показательное выступление кинологов со служебными собаками.
18.00 – 18.45 — спектакль «Вкус медной проволоки» СевТЮЗа.
Мастер-класс по литью оловянных фигурок
На этой площадке у гостей будет возможность из сплава металлов в специальной форме сделать себе миниатюрного игрушечного воина, средневекового зайца, современного котика и собачку.
Мастер-класс по чеканке монет
Интерактивное шоу, где каждый сможет отчеканить сувенирную монету собственными руками.
Мастер-классы по рисованию
Рисуем пластилином — увлекательное занятие не только для детей, но и для взрослых. Посетителям будет представлено несколько готовых картинок-шаблонов, на которые они будут наносить пластилин разными способами.
У посетителей будет возможность почувствовать себя художником-баталистом. Для этих целей приготовлена картина с изображением Екатерины Великой и Григория Потемкина 200х100 см, которую гости смогут раскрасить акриловыми красками.
Плетение из бисера — мастер-класс для желающих научиться делать красивые изделия своими руками.
Исторический квест
Исторический квест «Легендарный белокаменный» посвящен истории и достопримечательностям Севастополя и станет увлекательным способом проведения семейного досуга. Все, что вам нужно для участия, — смартфон для считывания qr-кода.
Фотосушка
Грандиозная фотовыставка под открытым небом «Ретро Севастополь» — это возможность заглянуть в прошлое, увидеть, как жил легендарный город, как искренне и радостно отмечались праздники и фестивали в минувшие годы. Запечатленные мгновения словно переносят нас в ту эпоху, позволяя ощутить дух и колорит времени.
На фотосушку каждый желающий может принести свои любительские или профессиональные снимки и, закрепив прищепкой на натянутой веревке, позволить им стать частью этой живой и трогательной экспозиции.
Шоу воспитанных собак
Кинологи клуба «K-9R», Центра кинологической службы УМВД России по Севастополю и их подопечные устроят показательные выступления с 17.30 до 18:00. Вы увидите, на что способны воспитанные немецкие и бельгийские овчарки.
Вход свободный!