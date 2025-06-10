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День города проведите на Малаховом кургане

Рябов Михаил

Музей обороны Севастополя подготовил на 14 июня праздничные мероприятия.

14 июня на территории Мемориального комплекса «Малахов курган» вас ждут интерактивные площадки, экскурсии, мастер-классы, квест, спектакль, концертная программа и многое другое.

11.00 – 20.30 — работа квартала ремесленников.

16.00 – 20.30 – экскурсии «История одного экспоната» (бесплатные сеансы в Оборонительной башне Корниловского бастиона).

16.00 – 20.30 — работа интерактивных площадок и мастер-классов, концертная программа, выставки Ассоциации национально-культурных обществ города Севастополя, дефиле ходулистов из театра «Русская душа» и завораживающее шоу мыльных пузырей.

17.35 – 18.00 – показательное выступление кинологов со служебными собаками.

18.00 – 18.45 — спектакль «Вкус медной проволоки» СевТЮЗа.

Мастер-класс по литью оловянных фигурок

На этой площадке у гостей будет возможность из сплава металлов в специальной форме сделать себе миниатюрного игрушечного воина, средневекового зайца, современного котика и собачку.

Мастер-класс по чеканке монет

Интерактивное шоу, где каждый сможет отчеканить сувенирную монету собственными руками.

Мастер-классы по рисованию

Рисуем пластилином — увлекательное занятие не только для детей, но и для взрослых. Посетителям будет представлено несколько готовых картинок-шаблонов, на которые они будут наносить пластилин разными способами.

У посетителей будет возможность почувствовать себя художником-баталистом. Для этих целей приготовлена картина с изображением Екатерины Великой и Григория Потемкина 200х100 см, которую гости смогут раскрасить акриловыми красками.

Плетение из бисера — мастер-класс для желающих научиться делать красивые изделия своими руками.

Исторический квест

Исторический квест «Легендарный белокаменный» посвящен истории и достопримечательностям Севастополя и станет увлекательным способом проведения семейного досуга. Все, что вам нужно для участия, — смартфон для считывания qr-кода.

Фотосушка

Грандиозная фотовыставка под открытым небом «Ретро Севастополь» — это возможность заглянуть в прошлое, увидеть, как жил легендарный город, как искренне и радостно отмечались праздники и фестивали в минувшие годы. Запечатленные мгновения словно переносят нас в ту эпоху, позволяя ощутить дух и колорит времени.

На фотосушку каждый желающий может принести свои любительские или профессиональные снимки и, закрепив прищепкой на натянутой веревке, позволить им стать частью этой живой и трогательной экспозиции.

Шоу воспитанных собак

Кинологи клуба «K-9R», Центра кинологической службы УМВД России по Севастополю и их подопечные устроят показательные выступления с 17.30 до 18:00. Вы увидите, на что способны воспитанные немецкие и бельгийские овчарки.

Вход свободный!