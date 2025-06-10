День города проведите на Малаховом кургане

14 июня на территории Мемориального комплекса «Малахов курган» вас ждут интерактивные площадки, экскурсии, мастер-классы, квест, спектакль, концертная программа и многое другое.

11.00 – 20.30 — работа квартала ремесленников.

16.00 – 20.30 – экскурсии «История одного экспоната» (бесплатные сеансы в Оборонительной башне Корниловского бастиона).

16.00 – 20.30 — работа интерактивных площадок и мастер-классов, концертная программа, выставки Ассоциации национально-культурных обществ города Севастополя, дефиле ходулистов из театра «Русская душа» и завораживающее шоу мыльных пузырей.

17.35 – 18.00 – показательное выступление кинологов со служебными собаками.

18.00 – 18.45 — спектакль «Вкус медной проволоки» СевТЮЗа.

Мастер-класс по литью оловянных фигурок

На этой площадке у гостей будет возможность из сплава металлов в специальной форме сделать себе миниатюрного игрушечного воина, средневекового зайца, современного котика и собачку.

Мастер-класс по чеканке монет

Интерактивное шоу, где каждый сможет отчеканить сувенирную монету собственными руками.

Мастер-классы по рисованию

Рисуем пластилином — увлекательное занятие не только для детей, но и для взрослых. Посетителям будет представлено несколько готовых картинок-шаблонов, на которые они будут наносить пластилин разными способами.

У посетителей будет возможность почувствовать себя художником-баталистом. Для этих целей приготовлена картина с изображением Екатерины Великой и Григория Потемкина 200х100 см, которую гости смогут раскрасить акриловыми красками.

Плетение из бисера — мастер-класс для желающих научиться делать красивые изделия своими руками.

Исторический квест

Исторический квест «Легендарный белокаменный» посвящен истории и достопримечательностям Севастополя и станет увлекательным способом проведения семейного досуга. Все, что вам нужно для участия, — смартфон для считывания qr-кода.

Фотосушка

Грандиозная фотовыставка под открытым небом «Ретро Севастополь» — это возможность заглянуть в прошлое, увидеть, как жил легендарный город, как искренне и радостно отмечались праздники и фестивали в минувшие годы. Запечатленные мгновения словно переносят нас в ту эпоху, позволяя ощутить дух и колорит времени.

На фотосушку каждый желающий может принести свои любительские или профессиональные снимки и, закрепив прищепкой на натянутой веревке, позволить им стать частью этой живой и трогательной экспозиции.

Шоу воспитанных собак

Кинологи клуба «K-9R», Центра кинологической службы УМВД России по Севастополю и их подопечные устроят показательные выступления с 17.30 до 18:00. Вы увидите, на что способны воспитанные немецкие и бельгийские овчарки.

Вход свободный!