В СевГУ изучат фотопластины 120-летней давности

Артефакты, среди которых снимки археологических экспедиций в Египет, были спасены от уничтожения и теперь, благодаря совместной работе историков и инженеров вуза, будут введены в научный оборот, сообщила пресс-служба университета.

Спасение коллекции

Путь уникальной коллекции в Севастополь был долгим и необычным, а начался в Харькове в 2014 году. По словам дарителя, после государственного переворота на Украине он увидел, как из его родного университета на свалку выносят архивы: старые книги и коробки со стеклянными фотопластинами. Он подобрал их и привез в Севастополь. Артефакты несколько лет хранились в частной коллекции. Позднее владелец обратился в Музей обороны Севастополя.

«Посетитель нашей выставки сообщил, что у него есть коллекция фотопластин на стекле, которую он хотел бы передать для всеобщего обозрения. Увидев пластины, мы поняли, что это негативы и диапозитивы начала 20 века, они сделаны в хорошем качестве», — рассказал начальник отдела Музея обороны, член севастопольского отделения РВИО Сергей Шуневич.

В итоге коллекция была передана в Севастопольский государственный университет. Теперь перед учеными вуза стоит масштабная задача по ее изучению, описанию и каталогизации.

«Это достаточно уникальная ситуация, когда из исторического небытия появляются ценнейшие артефакты начала 20 века. Это материалы российских археологических экспедиций, а также еще целый ряд материалов, которые пока вообще не разобраны», — отметил заместитель директора по воспитательной работе Института общественных наук и международных отношений Вадим Хапаев.

Работа историков облегчается тем, что многие пластины имеют подписи и аннотации. Это поможет, к примеру, детальнее изучить деятельность российских археологов в дореволюционный период. Среди снимков уже идентифицированы кадры, сделанные экспедицией Императорского Харьковского университета в Египте в 1907 году. Также в коллекции есть фотографии иллюстраций из старинных книг и изображения экспонатов мировых музеев. Не исключено, что некоторые из запечатленных на пластинах предметов могли быть безвозвратно утрачены.

Оцифровка

Однако прежде чем историки смогут приступить к детальному анализу, хрупкие артефакты необходимо оцифровать с максимальным качеством. Эту техническую задачу взяли на себя специалисты Политехнического института СевГУ.

«Современные планшетные сканеры, к сожалению, не дадут нам нужного качества, у них очень узкий динамический диапазон. Поэтому мы будем делать пересъем на камеру», — объяснил технологию работ заведующий кафедрой «Цифровое проектирование» Алексей Тараховский.