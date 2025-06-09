Утвердили концепцию фонтана в Лазаревском сквере

В фонтанной чаше диаметром 12 метров разместят плоскую Антарктиду, миниатюрный макет корабля адмирала Лазарева, а по периметру — карту его кругосветных экспедиций.

На суд членов архитектурного-художественного совета Севастополя в этот раз было вынесено несколько концепций фонтана, расположенного в сквере им.Михаила Лазарева на Корабельной стороне.

— На прошлом заседании определились упростить проект максимально и представить внутреннюю часть фонтана в нескольких вариантах, — представил обновления представитель компании-проектировщика.

В это раз айсберга с вмерзшим штурвалом в центре фонтана не было. На первом варианте — на полусфере контуры Антарктиды, а по периметру — маршруты морских походов Лазарева. Второй вариант — с плоской Антарктидой совет заинтересовал больше. Эксперты посчитали, что полусфера вульгарна и имеет вызывающую форму, а плоское изображение материка, подсвеченное со всех сторон, показалось им достаточно эффектным. Для изготовления фонтана подрядчик намерен использовать прочный и пластичный архитектурный бетон.

На капитальный ремонт сквера имени Лазарева, расположенного на пересечении улиц Якутская и Лазаревская, было выделено 71 млн рублей. Проектную документацию на его благоустройство в 2019 году разработала самарская фирма «Проектно-конструкторское бюро «Волгостромпроект». На объекте должны были проложить инженерные сети, установить ограждение, уличное и ландшафтное освещение, создать пешеходные зоны, озеленить.

Работы начались в мае 2023 года, но осенью их приостановили. Подрядчику — ООО «Авес-строй» посоветовали более творчески подойти к оформлению сквера. В результате появилась идея фонтана вместо центральной клумбы. Варианты сначала жестко раскритиковали на архитектурно-художественном совете, но по мере устранения замечаний, частично согласовали.