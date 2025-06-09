Установили лимиты на банковские переводы

Но не всем и не на все.

С 15 мая в России действуют ограничения для банковских клиентов, засветившихся в мошеннических операциях. Их называют дропперами, и теперь они не смогут переводить себе или другим людям больше 100 тысяч рублей в месяц.

Сигналом для включения лимита станет внесение клиента и его банковских реквизитов в особую базу данных Центробанка. В нее попадают владельцы карт и счетов, которые использовались аферистами в схемах обмана. Именно им поступают деньги, которые жертвы преступлений переводят мошенникам.

Раньше, когда банки обнаруживали в базе ЦБ своего клиента, они могли заблокировать ему карты и онлайн-операции. Но иногда, не замечая в его переводах ничего подозрительного и не зная о полицейском расследовании, банки не применяли такие жесткие меры.

С 15 мая они обязаны блокировать дропперу онлайн-переводы свыше 100 тысяч рублей в месяц — пока тот числится в базе регулятора. Чтобы перевести сумму сверх лимита, надо идти в отделение банка с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность.

Мера не распространяется на переводы в адрес юридических лиц. То есть, человек по-прежнему сможет платить картами или через банкинг за покупки, оплачивать ЖКУ и другие счета.

При этом банки не обязаны сообщать клиенту о том, что он подозревается в мошенничестве, и поэтому ограничение может стать для него неприятным сюрпризом. Если вы столкнулись с подобными проблемами с картой, свяжитесь с банком и узнайте, в чем дело. Если же, не дай бог, вы оказались в «черном списке», обратитесь Центробанк и попросите исключить вас из него.