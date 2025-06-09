Подпорные стены на развязке «Огурец» будут светлыми

Проектировщики предложили несколько вариантов цветовых решений отделки вентилируемых фасадов подпорных стен проезда под развязкой «Огурец» на 5-км Балаклавского шоссе. Их длина порядка полутора километров, а высота — доходит до 11 метров. Рассматривались однотонные, с горизонтальными, с вертикальными полосами и даже в шашечку. Также были представлены эскизы с объемными панелями и с добавлением светящихся элементов на солнечных батареях.

Особое внимание эксперты совета обратили на лаконичные варианты в светлых тонах. Сложные и более активные цветовые решения, имитирующие песчаный берег или бирюзовое море, были отвергнуты, хотя главный инженер проекта именно им отдавала предпочтение, утверждая, что развязка должна быть не только удобной, но и красивой.

— Я категорически против светлых тонов. Как водитель могу сказать, что всё светлое на дороге монотонно и усыпляет водителей. Это скучно, — настаивала проектировщица, но ее аргументы впечатления на совет не произвели.

Напомним, что развязку на на 5-км Балаклавского шоссе перманентно реконструируют с 2012 года — сначала в одноуровневое кольцо, которое оказалось в форме огурца, потом — в двухуровневое с открытым проездом под этим самым «огурцом». Очередной, теперь уже миллиардный контракт на реконструкцию был заключен с компанией ООО «Антей-Стройинвест» в ноябре 2021 года. Согласно документации, срок завершения работ — 20 декабря 2025 года. Но в последние месяцы активных работ на объекте как-то не заметно.