Подписан закон, продлевающий перевод розничных рынков в капстроения в Крыму и Севастополе

Федеральным законом продлевается до 31 декабря 2027 года (вместо 31 декабря 2024 года) переходный период, в течение которого в Республике Крым и Севастополе могут не применяться установленные требования к оборудованию и застройке рынков, а также требования, предусматривающие использование для организации деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) исключительно капитальных зданий, строений и сооружений (за исключением сельскохозяйственных рынков и сельскохозяйственных кооперативных рынков), сообщает сайт Президента России.