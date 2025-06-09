Благотворительный фонд ЛДПР «Путь к Победе» передал военнослужищим Черноморского флота очередной груз для выполнения боевых задач. На этот раз — четыре транспортных средства повышенной проходимости. Помощь была оказана в рамках акции ЛДПР «Плечом к плечу. За русскую Победу!»

Военнослужащие Черноморского флота назвали координатора Севастопольского отделения ЛДПР Илью Журавлева самым активным политиком региона.

Как рассказал сам И.Журавлев, еще три года назад Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий инициировал создание движения «Плечом к плечу. За русскую Победу!» Оно изначально было направлено на объединение всех политических сил и граждан России для помощи участникам СВО.

За эти три года Севастопольское отделение ЛДПР совместно с благотворительным фондом «Путь к Победе» оказало большую помощь Черноморскому флоту. Например, недавно подразделениям Черноморского флота была передана партия дронов.

«С гордостью могу сказать, что на сегодняшний день огромное число севастопольцев поддерживают нашу работу по помощи участникам СВО, оказывают поддержку нашим бойцам всеми силами, — отметил И.Журавлев. — Наша победа напрямую зависит от наших поступков: от помощи, которая приходит вовремя, спасая жизни, придавая нашим защитникам уверенность и бесстрашие перед лицом врага».

На сегодняшний день фонд «Путь к Победе», помимо оказания гуманитарной помощи, тестирует три важные программы, направленные на адаптацию военнослужащих в мирное время. Программы включают в себя оказание психологической и юридической поддержки, а также формирование кадрового резерва.

«Мы уверены, что именно крепкий союз армии и тыла приблизит нашу долгожданную Победу и позволит России смотреть в будущее гордо и уверенно», — заявил И.Журавлев.

«Наблюдая за региональными отделениями политических партий в новых регионах России, все больше убеждаюсь: ЛДПР в Севастополе наиболее активна в помощи фронту, — отметил политолог Вадим Попов. — Партийцы здесь регулярно направляют в зону СВО грузы с гуманитарной помощью, техникой, дронами, которые необходимы бойцам на самых сложных участках. И вот новый эпизод — передача транспортных средств для Черноморского флота».

По мнению эксперта, важная роль во всей этой работе принадлежит координатору Севастопольского отделения ЛДПР И.Журавлеву.

«Для него это дело повышенной приоритетности и чести. Журавлев — истинный политик военного времени», — считает Вадим Попов.