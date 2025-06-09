Мартовское и Солнечногорское водохранилища построят до 2030 года

Для обеспечения водой курортов Ялты и ее окрестностей и Алушты в 2027 году начнут строить два водохранилища, сообщила пресс-служба Федерального агентства водных ресурсов по итогам рабочей поездки руководителя Дмитрия Кириллова в Республику Крым.

Делегация Росводресурсов также осмотрела место, отведенное под постройку.

«На сегодняшний день проектные работы стадии разработки основных технических решений по обоим водохранилищам выполнены на 70%. Начало строительства запланировано на 2027 год. Предполагается, что оно продлится до 2030 года», — цитирует сообщение пресс-службы Росводресурсов ТАСС.

Объем Мартовского водохранилища для Ялты и окрестностей составит 6,5 млн куб.м. Солнечногорское водохранилище для Алушты планируют построить на реке Восточный Улу-Узень вблизи поселка Солнечногорское объемом 8,5 млн куб.м.

Ранее со ссылкой на главу региона Сергея Аксенова сообщалось, что строительство этих водохранилищ начнется в 2025 г.