Мальчика придавило канализационным люком

О происшествии рассказали в соцсетях: вечером 7 июня у входа в подъезд аварийного дома №3 в Георгиевской балке 3-летний мальчик наступил на крышку люка, которая опрокинулась и зажала мальчику ногу. Находившийся рядом отец помог ребенку, который получил ушиб. В тот же вечер сотрудники водоканала люк закрыли.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя, устанавливаются ответственные за содержание данного объекта лица. Если имело место нарушение требований жилищно-коммунального законодательства, будут приняты меры реагирования.