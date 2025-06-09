Больнице №9 исполнилось 135 лет

Муниципальный праздник привязан к дате выделения Балаклавы и близлежащих сел в отдельную административную единицу.

На Доску Почета в 2025 году занесены коллективов и 21 житель Балаклавы: виноделы, работники образования и культуры, сотрудники противопожарной службы, полиции, суда, работники рудоуправления, волонтеры.

Особо были отмечены балаклавские медики. Почетным знаком «За заслуги перед Балаклавой» награжден коллектив ГБУ «Севастопольская городская больница №9», на Доску Почета Балаклавского района занесен коллектив хирургического отделения стационара больницы.

«У нашей замечательной 9-й больницы большой юбилей — 135 лет. Я счастлив вручить награды нашим замечательным врачам, тем, кто заботится о здоровье балаклавцев. Больница знаменитая, особенно отдельные направления оценены высоко на уровне нашей страны, и она, конечно, будет и дальше развиваться», — пообещал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в оказание медицинской помощи населению города Севастополя почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения города Севастополя» присвоено:

— Марине Зиминой — заведующему отделом — врачу-акушеру-гинекологу отдела контроля качества медицинской помощи городской больницы №9;

— Ирине Ипатовой — главной медицинской сестре городской больницы №9;

— Виктору Непомнящему — заведующему хирургическим отделением стационара — врачу-хирургу городской больницы №9;

— Наталии Поздняковой — заведующему клинико-диагностической лабораторией — врачу-лаборанту городской больницы №9;

—- Ольге Яковлевой — врачу-акушеру-гинекологу гинекологического отделения стационара городской больницы №9.

За добросовестный труд, большой личный вклад в оказание медицинской помощи населению города Севастополя, сохранение и приумножение традиций милосердия медалью имени Даши Севастопольской награждены:

—- Марина Поликарпова — старшая медицинская сестра хирургического отделения стационара городской больницы №9;

— Татьяна Прохорова — старшая медицинская сестра гинекологического отделения стационара городской больницы №9;

—- Вера Синицына — медицинская сестра палатная (постовая) терапевтического отделения стационара городской больницы №9.

Историческая справка

На сайте больницы №9 есть историческая справка об учреждении, из которой можно узнать, что согласно документам Госархива Крыма, Балаклавская земская больница была открыта 7 июня 1890 года. А бюджетное финансирование здравоохранения Балаклавы было начато в 1888 году с учреждения в Севастополе трех станций по прививанию оспы: при городской больнице, на Корабельной стороне и в Балаклаве.

Балаклава в конце 19 века была курортным городком. Севастопольский градоначальник отмечал, что «это единственный город с населением три тысячи человек, обладающий водопроводом и электричеством». Этот факт можно было и пропустить, но насколько важно для здоровья населения наличие водопровода! Из документов, хранящихся в Севастопольском госархиве известно, что в городе выпускался «Балаклавский курортный листок», издаваемый Балаклавским отделом Всероссийской лиги для борьбы с туберкулезом. На протяжении 25 лет с 1888 года в Севастополе работало общество врачей, в котором принимали участие врачи Балаклавы.

С 1890 и по 1922 годы балаклавцев лечили фельдшер Аспиз, врачи Дрейзин, Бисти, Добина, Петьков, Кашуль.

Дальнейшее развитие здравоохранения можно проследить по документам с 1921 года, когда распоряжением Балаклавского революционного комитета от 20 января предписывалось «в 3-дневный срок для учета в отделе здравоохранения прибыть медицинским работникам, состоящим на службе в военных и гражданских учреждениях, так и вольнопрактикующих».

Здравотдел Балаклавского ревкома 9 марта 1921 года учредил подотдел охраны материнства: завотделом врач Петьков принимал по понедельникам и четвергам у себя на даче, проводил регистрацию нуждающихся в диетпитании.

Из декабрьского 1926 года отчета врача Бисти о работе больницы Балаклавы следует, что количество коек увеличилось с четырех до 10, в штате восемь человек: главный врач, врач, зубной врач, сестра милосердия, прачка-кухарка, дворник-кучер и два фельдшера. Лечили от лихорадки, заболеваний органов пищеварения, кори, сильной простуды, а также принимали роды. Работа больницы Кадыковским сельским Советом признана удовлетворительной, но было отмечено, что необходимо усилить санитарно-просветительскую работу.

30 сентября 1928 года состоялось открытие новой больницы, поскольку здание старой было разрушено землетрясением.

В 1941 году с первых часов войны в больнице Балаклавы был развернут лазарет для приема раненых.

В первые послевоенные годы больница располагалась на ул.Кирова, 16. Восстанавливать ее начали апреле 1944 года, как только освободили Балаклаву. Уже к концу лета больница приняла первых пациентов.

Кардинальные изменения в материальной базе больницы начались в 1957 году с передачи на баланс нового здания, жилого дома для врачей, оборудования, инвентаря и автотранспорта из средств Министерства черной металлургии. В мае 1962-го принята в эксплуатацию поликлиника для взрослых со станцией скорой помощи и детской поликлиникой. Балаклавская больница имела подсобное хозяйство и фруктовый сад, за которым ухаживали сотрудники в свое личное время.

Проект реконструкции больницы был утвержден в 1974 году. Строительство на ул.Мира началось в 1987-м и завершилось в 1993 году. Больница №9 сегодня оказывает медицинскую помощь жителям Балаклавы, сел Балаклавского района, Инкермана, Байдарской и Варнутской долин, Терновки и Родного.