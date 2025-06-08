На стоянке в Учкуевке ДТП с шестью автомобилями

Водитель без прав на Porsche без номеров и страховки врезался в пять припаркованных автомобилей.

По предварительной информации Госавтоинспекции Севастополя, в субботу, 7 июня, в 22.13 напротив дома №5 на набережной пляжа «Учкуевка», 30-летний водитель автомобиля Porsche, не имеющий права управления транспортными средствами и полиса ОСАГО, не справился с управлением и допустил наезд на пять припаркованных автомобилей. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался.

В результате ДТП пострадавших нет. Госавтоинспекция по данному факту проводит проверку.

В соцсетях очевидцы сообщают несколько версий. По одной, Porsche просто скатился с горки на стоянку. По второй, водитель пытался скрыться с места происшествия, но этому помешали прохожие. На Porsche была мигалка, но не было номеров. Позже водитель достал их из багажника и установил.