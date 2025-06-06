За пять дней работы инспекция эвакуировала 47 автомобилей

Борьбу с хаотичной парковкой в Севастополе со 2 июня ведет созданная при департаменте транспорта Инспекция административной практики и контрольной деятельности. Ее сотрудникам дано право выписывать штрафы и эвакуировать неправильно припаркованные автомобили.

Эвакуировать автомобиль могут если он размещен в зоне действия дорожного знака «остановка/стоянка запрещена» с табличкой «работает эвакуатор».

Как сообщила пресс-служба правительства города, уже составлено 53 административных протокола и эвакуировано на штрафстоянку 47 транспортных средств. Если водитель прибежит к своему автомобилю до начала движения эвакуатора, он отделается лишь протоколом и должен будет заплатить штраф в 2250 рублей за несоблюдение правил остановки/стоянки.

Уточнить, эвакуировано ли ваше транспортное средство, можно в специальном чат-боте «Штрафстоянка» в Телеграме или по телефону: +7 (978) 3000-323.