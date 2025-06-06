Вспомнили про обещанное двустороннее движение по Лабораторному шоссе

Проект реконструкции турбокольца на пересечении улиц Второй Обороны, Генерала Мельника и Лабораторного шоссе, а также участка с односторонним движением Лабораторного шоссе будет готов к декабрю 2025 года.

Такую информацию сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев на встрече с активом партии «Единая Россия» Нахимовского, Качинского, Андреевского и Верхнесадовского муниципальных округов.

«Один из ключевых, и, пожалуй, самых острых вопросов, который волнует жителей, — это, конечно, развитие транспортной инфраструктуры. Люди справедливо говорят о наболевшем: необходимо решение вопроса с постоянной утренней пробкой на пересечении ул.Брестской и ул.Героев Севастополя», — уточнил губернатор.

Двустороннее движение, которое появится на Лабораторном шоссе от турбокольца на ул.Мельника до ул.Ревякина, по его мнению, позволит распределить транспортные потоки и разгрузить ул.Героев Севастополя, которую расширить невозможно.

Напомним

Ровно год назад на заседании заксобрания руководитель департамента транспорта сообщил, что проект реконструкции этой части Лабораторного шоссе готов и проходит госэкспертизу, а власти города подали заявку на включение работ в госпрограмму — для выделения финансирования.

Контракт на разработку проекта реконструкции участка дороги общего пользования 67 К-01 Ялта – Севастополь с примыканием дороги на ул.Ревякина к дороге на ул.Вокзальной в 2022 году власти города заключили с краснодарской компанией «Тракт». На подготовку проектной документации компании выделили более 28 млн рублей и срок до 30 июня 2023 года. Провести саму реконструкцию планировали в течение 2023-2024 гг. При этом данный участок шоссе уже ремонтировался в 2019 году, но от ул.Ревякина он односторонний.