«Тойота» не уступила дорогу автобусу №46

По предварительной информации Госавтоинспекции, 5 июня в 14.43 напротив дома №12 на ул.Леваневского, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог 53-летний водитель минивэна Toyota при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил дорогу автобусу ПАЗ, которым управлял 70-летний водитель. Автобус следовал по маршруту №46 в сторону пл.Захарова. В результате столкновения пострадали двое пассажиров — мужчина и женщина. Их доставили в больницу.

Прокуратура Севастополя взяла на контроль установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса.