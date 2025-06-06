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Способных детей поддержат при помощи «МИРА»

Антонова Алиса

Правительство Севастополя учредило нетиповую образовательную организацию.

Распоряжением от 30 мая создана нетиповая образовательная автономная некоммерческая организация (НОАНО) «Международный центр искусств, науки и технологий «МИРА».

В документе указано, что создана она для формирования и развития творческих способностей детей, их адаптации к жизни, профориентации, а также для поддержки детей, проявивших выдающиеся способности.

Учредителем этого НОАНО почему-то станет не департамент образования, а департамент внутренней политики, который утвердит устав организации, зарегистрирует, назначит генерального директора и сформирует наблюдательный совет. А департамент по имущественным и земельным отношением должен обеспечить имущественный взнос в его уставной фонд в размере не менее 10 тысяч рублей.

Больше о «Международном центре искусств, науки и технологий «МИРА» пока ничего не известно.

О нетиповых образовательных организациях говорится в ст.77 федерального закона «Об образовании». Их создают для выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, а также лиц, добившихся успехов в учебной, научной, творческой и физкультурно-спортивной деятельности.

На практике, это гимназии, лицеи, лицеи-интернаты, школы с углубленным изучением отдельных предметов и др. От обычных школ они отличаются более ранней профориентацией, широким выбором дополнительных занятий, хорошим материально-техническим обеспечением и высокими требованиями к педагогическому составу.