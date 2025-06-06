Разводить костры и жарить шашлыки нельзя

На заседании правительства города 5 июня принято решение о введении на территории региона особого противопожарного режима, который будет действовать до укрепления или стабилизации пожарной безопасности.

В период особого противопожарного режима вводятся запреты на проведение сельскохозяйственных палов, разведение костров и сжигание мусора на территориях населенных пунктов, садоводческих товариществ и в лесах; выжигание травы рядом с лесами, защитными насаждениями и землями сельскохозяйственного назначения; использование мангалов и устройств для тепловой обработки пищи с открытым огнем – за исключением организаций общественного питания.

Кроме этого, Севприроднадзор с 16 июня вводит на 21 день ограничения на пребывание в лесах и въезд в них транспортных средств. За нарушение данных требований предусматриваются повышенные штрафные санкции.