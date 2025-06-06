Разоренная штормом века устричная ферма восстанавливается

В этом году Научно-исследовательское объединение «Марикультура» получило девять миллионов рублей поддержки. За счет бюджетной бсидии предприятие приобрело установку для культивирования водорослей, а также устричную молодь.

Севастопольское предприятие разводит устриц с 2019 года. Морская ферма в Мартыновой бухте площадью почти в семь гектаров рассчитана на выращивание миллиона товарных устриц в год. Пока же «Марикультуре» удалось добиться максимального результата в 350 тысяч штук.

Предприятие сильно пострадало во время ноябрьского шторма 2023 года. Тогда компания лишилась 80% выращенной продукции и была отброшена в производительности фактически на три года. Именно столько растет устрица до товарного вида. Весь 2024 год ушел на восстановление потерь. В этом году «Марикультура» планируется отправить потребителям 150 тысяч штук деликатеса. Через два года этот показатель должен дорасти до целевого миллиона.

— Нас очень поддержал департамент сельского хозяйства. В прошлом году нам помогли субсидией на три миллиона рублей. В этом — на девять. Учитывая, что мы понесли огромные потери по шторму, это нам очень помогло. На эти деньги получилось построить оборудование, которое поможет нам прикармливать в питомнике молодь, ее мы сами выращиваем, и закупить через параллельный импорт устричный спат, — рассказал директор ООО НИО«Марикультура» Владислав Шенявский.

Несколько лет назад «Марикультара» совместно с ИнБЮМом создала собственный питомник устричной молоди — спата. Но для достижения промышленных масштабов нужно время, а пока предприятие устричный спат закупает.

— Спат — французский. Он действительно привезен из заграницы по параллельному импорту ввиду того, что это самый крупный мировой питомник, — уточнил В.Шенявский.

По его словам, в природе устрицы растут конгломератами. Они склеиваются друг с другом, создавая бесформенные кораллы. Раньше их собирали драгами, которые устрицу повреждали. Сегодня задача фермера вырастить красивую устрицу со стандартизированным качеством и понятным вкусом.

— У нас в Черном море растут одни из вкуснейших устриц. Так происходит потому, что в нашем море самая низкая соленость, в котором устрица способна существовать, — 17 промилле. Мы стремимся, чтобы она была даже вкуснее чем во Франции! Но надо признать, что французы добились больших успехов в этом деле, — отметил В.Шенявский.

На его ферму устрица попадает размером в 6 мм. Дальше моллюск помещается в специальные садки, отвозится и высаживается в море. Каждые три месяца устричные садки будут привозить на берег и обрабатывать — разделять на условно мелкую, среднюю и крупную. Так будет продолжается три года пока устрица не дорастет до товарного размера. Когда результат достигнут. формируется партия, проверяется на множество параметров и поступает в продажу.

Торговый размер устриц — от 60 до 120 граммов. Все, что выше — некондиция. Устрица вкусная, когда маленькая и молоденькая.

Большую часть товара севастопольское предприятие поставляет крупным поставщикам на материк: в Анапу, Сочи, Казань, Москву, Новосибирск. Но в у компании есть и местные контрагенты.

Всего в Севастополе работают пять предприятий аквакультуры. С 2019 по 2025 год рыбохозяйственный комплекс Севастополя получил бюджетной поддержки более чем на 25 млн рублей.