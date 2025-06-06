Поисковиков наградили знаками отличия Министерства обороны

Заки «За отличие в поисковом движении» вручил заместитель директора департамента Министерства обороны по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов. Среди награжденных — Андрей Могила — главный хранитель фондов Музейного комплекса «35-я береговая батарея», сообщил присутствовавший на торжественном мероприятии депутат заксобрания Севастополя Александр Кулагин.

После награждения депутат обсудил с А.Тарановым перспективы реставрационных работ на Братском кладбище на Северной стороне Севастополя.

«Как известно, Министерством обороны Российской Федерации принято решение взять «под свое крыло» организацию реставрационных работ по сохранению исторического объекта культурного наследия, что дает полную уверенность в том, что эта важная задача будет решена», — написал А.Кулагин в соцсетях.