Оплатила заказ из Китая чужими деньгами

Женщина заказала товары из Китая, но собственных средств для закупки у нее не было. Поэтому она воспользовалась служебным положением. Имея доступ к сейфу с выручкой аптеки, провизор взяла из него деньги, планируя впоследствии вернуть недостающую сумму. Однако начальница обнаружила пропажу и обратилась в полицию.

Подозреваемую работницу задержали и завели на нее уголовное дело. Она полностью признала свою вину и добровольно возместила причиненный ущерб. По статье «Присвоение или растрата» женщине грозит до двух лет лишения свободы, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.