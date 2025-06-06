Музей Пушкина в Гурзуфе открыли после реставрации

Музей в Гурзуфе, где останавливался поэт во время путешествия по Крыму в 1820 году, открылся для посетителей после масштабных ремонтно-реставрационных работ, сообщила ТАСС министр культуры Крыма Татьяна Манежина.

В ноябре 2019 года в ходе заседания Совета по русскому языку, которое проводил президент России Владимир Путин, поднимался вопрос о доступности музея Пушкина в Гурзуфе. Ремонтные работы в музее начались в 2022 году. Отмечалось, что музей планируется превратить в крупный культурный и просветительский центр.

«Сегодня для Крыма большое событие. В рамках фестиваля «Великое русское слово» мы открываем отреставрированный музей Пушкина. Благодаря поддержке нашего президента Владимира Владимировича Путина, главы республики Крым Сергея Валерьевича Аксенова и всего правительства были выделены практически 280 млн рублей на полную реставрацию нашего объекта, реэкспозицию», — сказала Т.Манежина.

Как отметил глава Крыма Сергей Аксенов, в процессе реставрации большое внимание уделили воссозданию исторического облика здания: мансардного этажа и бельведера, лестницы, ведущей на мансардный этаж, где в одной из комнат располагалась библиотека первого владельца дома — герцога Ришелье. Для отреставрированного музея приобрели более 20 уникальных комплектов предметов пушкинской поры, изготовили около 30 исторических реплик предметов интерьера. Также музей пополнился новым выставочным оборудованием.

Доминантой обновленной экспозиции стал изготовленный вручную по мемориальному образцу 1818 года церемониальный костюм герцога Армана Эммануэля дю Плесси Ришелье в статусе кавалера Ордена Святого Духа.

Открытие музея приурочили к 226-й годовщине со дня рождения А.Пушкина и XVIII Международному фестивалю «Великое русское слово».

О музее

Дом, в котором расположен музей — самая старая европейская постройка на Южном берегу Крыма. Он был построен в течение 1808-1811 гг. правнучатым племянником знаменитого кардинала, герцогом Арманом Дю Плесси де Ришелье. На исходе лета 1820 г. в этом доме жил молодой А. С. Пушкин, прибывший в Гурзуф вместе с семьей генерала Н.Н.Раевского, героя Отечественной войны 1812 г.

Музей А.Пушкина в Гурзуфе открылся в 1989 году. Экспозиция располагается в шести залах и рассказывает о крымском периоде жизни поэта, поэтических произведениях, написанных под крымскими впечатлениями. В коллекции, насчитывающей более двух тысяч предметов основного фонда и свыше двух тысяч научно-вспомогательного, сосредоточены прижизненные издания Пушкина, рукописи поэта крымской тематики, воспроизведенные на бумаге пушкинского времени, переданные при создании музея из пушкинских музеев России, предметы обихода.

До 2014 года финансирование учреждения осуществлялось за счет госбюджета Украины и бюджета Автономной Республики Крым. Каких-либо первоочередных либо ремонтно-реставрационных работ по зданию музея не проводилось, все работы носили исключительно косметический характер для поддержания здания в пригодном для экскурсионной работы состоянии. С 2016 года объемы финансирования увеличены на 20%.