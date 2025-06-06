Комету «Евпатория» достроили и передали заказчику

«4 июня на внешней сдаточной базе завода ОСК «Вымпел» в присутствии представителя заказчика АО «Государственная транспортная лизинговая компания» состоялось подписание приемного акта скоростного пассажирского судна на подводных крыльях «Комета 120М» проекта 23160. Судно получило название в честь крымского города — «Евпатория», — цитирует сообщение ТАСС.

Построенное рыбинским заводом ОСК «Вымпел» совместно с феодосийским заводом ОСК «Море» скоростное пассажирское судно прошло полный цикл ходовых и приемо-сдаточных испытаний, подтвердив заявленные характеристики.

По контракту с Государственной транспортной лизинговой компанией, ОСК построила две «Кометы 120М». Первое судно на подводных крыльях проекта 23160 «Космонавт Павел Попович» в начале июня этого года вышло на маршрут Сочи – Геленджик. «Евпатория» будет эксплуатироваться компанией-оператором «Морские скоростные пассажирские перевозки» в Азово-Черноморском бассейне.

Напомним, что в 2021 году Минпромторг готовил проект морских перевозок на судах на подводных крыльях «Комета 120» между Сочи и Севастополем.

Морское пассажирское судно на подводных крыльях «Комета 120М» проекта 23160 предназначено для скоростных перевозок до 120 пассажиров в прибрежной морской зоне со скоростью до 65 км/ч. «Комета 120М» оснащена современными средствами связи, навигации и системой умерения качки. Салоны эконом- и бизнес-класса оборудованы креслами авиационного типа, имеют систему кондиционирования воздуха и выполнены из современных вибропоглощающих материалов.

Характеристики СПК «Комета 120М»: длина — 35,2 м; ширина — 10,3 м; водоизмещение — 73,0 т; осадка — 3,5м; скорость — более 35 уз.; экипаж — 5 чел.; пассажировместимость — 120 чел.; дальность хода в полном водоизмещении — 200 миль; автономность плавания — 8 часов.