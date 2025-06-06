Ялтинский чиновник задержан за мошенничество с земельными участками

В отношении заместителя начальника отдела департамента имущественных и земельных отношений администрации Ялты следком возбудил уголовное дело. Чиновник обвиняется в покушении на мошенничество в крупном размере.

«УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю задержан один из руководителей администрации города Ялты 1989 года рождения, подозреваемый в мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения <...> Ялтинским городским судом ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — говорится в распространенном УФСБ сообщении.

Установлено, что в апреле к замначальника отдела департамента имущественных и земельных отношений обратился местный житель с просьбой помочь в получении смежного участка. За решение вопроса чиновник потребовал 400 тысяч рублей. Деньги якобы предназначались на взятку начальству. На самом деле он знал, что препятствий к получению обещанного участка не было.

При получении всей суммы заместитель начальника отдела был задержан сотрудниками УФСБ. Свою вину он признал в полном объеме.

Устанавливаются иные возможные факты преступной деятельности этого должностного лица.