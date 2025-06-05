Водитель троллейбуса не устоял перед кошельком на дороге

Прокуратура Балаклавского района Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего водителя троллейбуса. Он обвиняется в совершении кражи.

По версии следствия, проведенного органами внутренних дел, поздно вечером 9 мая 2025 года троллейбус №12 подъехал к остановке «Кинотеатр Москва». На проезжей части лежал кошелек. Водитель его заметил и подобрал. Дома мужчина исследовал содержимое находки. В кошельке лежали деньги и банковские карты с именем владельца.

Сообщать полиции об удачной находке водитель не стал, а несколько дней тратил чужие деньги в магазинах города. В итоге он похитил у владельца кошелька свыше 32 тысяч рублей.

Полиции не составило труда установить лицо, причастное к преступлению. Мужчина признал свою вину, вернул кошелек и компенсировал потраченное. Уголовное дело будет рассматривать Балаклавский районный суд Севастополя, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.