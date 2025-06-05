В праздники права не выдают и автомобили не регистрируют

МОЭРТНиРАС Госавтоинспекции УМВД России по городу Севастополю прием граждан по вопросам предоставления государственных услуг будет осуществляться по следующему графику:

10, 11 июня — с 8.00 до 17.00;

14 июня — с 8.00 до 15.30;

12, 13, 15, 16 июня — выходные дни.

Госавтоинспекция Севастополя напоминает, что предоставление услуг по линии регистрационно-экзаменационной работе осуществляется на ул.Паршина, 29.