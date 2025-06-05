В Крыму расскажут «ПроЕДУ»

Программа направлена на развитие гастроиндустрии и инновационных подходов в сфере гастротуризма. Планируется создать реестры крымских гастроспециалитетов и тематических экскурсий, разработать гастрогид и организовать подготовку персонала для знакомства туристов с местной кухней, сообщмила пресс-служба Министерства курортов и туризма Республики Крым.

Уже прошло заседание экспертов, научных работников, представителей министерств и учебных заведений, на котором были разработаны критерии определения крымских специалитетов, которые затем будут включены в единый реестр «крымских самостей». Это мясо и мясная продукция, молоко и молочная продукция, овощи, фрукты, ягоды и растения, морепродукты, вино и безалкогольная продукция. Также будут описаны особенности технологий приготовления, оборудование, история и культура производства.

В задачи рабочей группы также входит формирование пула объектов общественного питания, которые работают с локальными продуктами, и фермерских хозяйств, создающих эти самые «самости».

Куратор проекта — директор офиса перспективного развития Корпорации развития Республики Крым Елена Юрченко пообещала, что уже в конце июня, в рамках награждения победителей республиканского конкурса «Крымский сувенир» будут не только представлены лучшие гастрономические сувениры полуострова, но и презентован первый тестовый пул таких объектов.