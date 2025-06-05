В доме на улице Гоголя обвалился балкон

Прокуратура отмониторила СМИ и соцсети и организовала проверку информации о частичном обрушении лепнины балкона дома на ул.Гоголя, 10. Элементы лепнины упали на тротуар 2 июня. Пострадавших нет. Как комментировали жители в соцсетях, обломки убрали, но опасный участок тротуара под балконами не огородили.

Дом — объект культурного наследия регионального значения, его капитальный ремонт запланирован на 2029 год.

Прокуратура Ленинского района Севастополя проверяет исполнение управляющей организацией обязанностей по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома. Будет дана оценка полноте принимаемых мер по обеспечению безопасности граждан. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.