Севастополь в лидерах по сокращению социального сиротства

Рейтинг регионов России по сокращению социального сиротства возглавили Ингушетия, Севастополь и Дагестан. Такие данные представила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова на пресс-конференции в ТАСС .

Детский омбудсмен сообщила, что рейтинг был составлен по итогам Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства вместе с центральным экономико-математическим институтом РАН. По ее словам, президенту РФ Владимиру Путину передан рейтинг по всем регионам. Публично решено огласить топ-20 регионов, так как стартовая точка у них была разная.

«Среди 20 субъектов, которые вышли в лидеры, хочу отметить город Севастополь, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Республику Калмыкия, Краснодарский край, Республику Адыгея, Чувашскую Республику, Московскую область, Белградскую область, Республику Татарстан, Башкортостан, Москву и Республику Мордовия — это регионы, которые начали свою работу еще до инструкции, они уже начали внедрять разные интересные практики и благодаря этому они сейчас в лидерах», — сказала М.Львова-Белова.

В оценке были использованы такие показатели, как: процент детей, воспитывающихся в родных семьях, в составе детского населения; процент детей, воспитывающихся в условиях стационаров всех типов (без родителей), в составе детского населения; процент детей, проживающих в стационарах с количеством коек до 50 мест, среди всех детей, проживающих в стационарах; процент детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в составе детского населения; процент детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи.

Всероссийская инспекция показала ситуация с социальным сиротством во многом зависит от уровня скоординированности деятельности министерств и ведомств, профильных организаций. Поэтому в России создадут межведомственную рабочую группу по вопросам семьесбережения и профилактики социального сиротства. В ее состав войдут представители Администрации Президента, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, ФСБ России, Следственного комитета Российской Федерации, Верховного суда Российской Федерации, профильных ведомств.

Межведомственная рабочая группа будет заниматься координацией работы по совершенствованию системы профилактики социального сиротства, мониторингом исполнения рекомендаций Всероссийской инспекции, а также внедрением новых механизмов профилактики социального сиротства.

Ниже среднероссийского в два раза

Хорошую новость конкретными фактами прокомментировал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его данным, доля детей, которые живут под опекой, в детском доме или в приюте, в регионе составляет 0,67%. Этот показатель вдвое ниже среднероссийского (1,27%).

Инспекция проверяла, как организована работа с детьми, а еще — как взаимодействуют профильные ведомства и организации. «В Севастополе социальные учреждения работают в первую очередь, на возврат детей в родные семьи, в случае полного сиротства — в семьи родственников или под опеку», — объяснил хороший результат губернатор.

Федеральные эксперты особо отметили удачные практики школы №60, где работают с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, и Центра социальной помощи семье и детям — работу с семьями, которую здесь ведут, отметили как передовую практику в «семьесбережении».

«Благодарю профильные службы Севастополя за эффективную работу, а федеральную команду — за высокую оценку», — написал М.Развожаев в своем телеграм-канале.